林百貨91歲生日 12/3台南府城摩登大遊行

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台南市長黃偉哲（後排右4）等人14日出席林百貨91歲生日慶記者會，邀請民眾參加將於12月登場的「府城摩登大遊行」。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年11月14日

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（中央社記者楊思瑞台南14日電）台南市府以「林百貨91歲生日慶」為主軸，12月3日舉辦「府城摩登大遊行」。台南市長黃偉哲在今天的「林百貨91歲生日慶－熱戀林百貨．熱戀台南」記者會，呼籲大家共襄盛舉。

黃偉哲記者會致詞表示，台南很熱戀也喜歡林百貨，林百貨不僅深植在台南人心中，甚至很多台灣民眾都知道林百貨，可見是台灣及台南的光芒。今年活動更加多元特殊元素，歡迎大家相約來府城摩登大遊行。

台南市政府文化局指出，今年的府城摩登大遊行以「熱戀林百貨．熱戀台南」為主軸，將1930年代的日常時光、府城仕紳們的休閒娛樂等發展史，重現當年昭和銀座通場景，帶領大眾體驗摩登年代的府城生活，透過創作屬於「台南style」及回歸藝術生活化的感動。

林百貨表示，今年參加遊行隊伍有23個團體、近500人參與，各自發揮創意，精心裝扮與表演，來慶祝林百貨91歲生日，將遊行活動結合快閃行動劇方式呈現府城生活，為歷史文化、傳統藝術等刻畫精采片段。

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大遊行自河樂廣場出發，呼應台灣當代文學作家葉石濤經典名句「這是個適合人們做夢、幹活、戀愛、結婚，悠然過日子的好地方」。代表著葉石濤在台南體驗生活、品味人生的心得，歡迎民眾別錯過府城摩登大遊行。

1932年12月5日，林百貨開幕，開啟台灣文明摩登時代，直到隨太平洋戰爭爆發譜下結束舞曲。2014年林百貨古蹟修護完成，台南市文化局展開經營權委外作業公開評選，由高青時尚股份有限公司取得委外經營權；相隔81年後，林百貨以台南文創百貨店的型態新生，成為台南新摩登時代的窗口。（編輯：孫承武）1111114