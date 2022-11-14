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俄烏戰爭影響 種苗場投入雜糧採種新社花海停辦

2022/11/14 16:32（11/14 17:21 更新）
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為確保國內糧食安全，農委會種苗改良繁殖場全力投入雜糧採種，因此今年新社花海再次停辦；台中市觀光旅遊局舉辦的台中國際花毯節則將於12月3日至18日登場，希望推展疫後觀光。（台中市觀旅局提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年11月14日
為確保國內糧食安全，農委會種苗改良繁殖場全力投入雜糧採種，因此今年新社花海再次停辦；台中市觀光旅遊局舉辦的台中國際花毯節則將於12月3日至18日登場，希望推展疫後觀光。（台中市觀旅局提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年11月14日
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（中央社記者趙麗妍台中14日電）農委會種苗改良繁殖場去年因疫情停辦新社花海，今年受到俄烏戰爭影響，為滿足國內雜糧種子市場再次停辦。台中觀光旅遊局基於地方需求及振興觀光，將於12月3日舉辦國際花毯節。

農委會種苗改良繁殖場每年11至12月舉辦新社花海，去年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響停辦，但今年仍未恢復舉辦。

農委會種苗改良繁殖場場長張定霖接受中央社記者採訪表示，國際糧價居高不下，加上秋冬時節為最佳的採種季節，為推廣雜糧轉種以及提供國內雜糧種子需求，全力投入雜糧採種，確保俄烏戰爭、地緣政治下的國內糧食安全，因此，新社花海再次停辦。

台中觀光旅遊局向種苗場借用3公傾土地，舉辦台中國際花毯節，台中市觀光旅遊局表示，將在12月3日至18日舉辦，為期2週，希望推展疫後觀光。

對此，地方業者樂觀其成，希望透過國際花毯節試水溫，讓新社地區觀光慢慢恢復昔日榮景。（編輯：黃世雅）1111114

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