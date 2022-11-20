「2022國際碳揭露專案」評比 中市榮獲A級榮譽

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（中央社記者郝雪卿台中20日電）台中市政府參與「國際碳揭露專案」評比結果揭曉，市府今天表示，台中市在氣候減緩及調適兩面向評比都是A級，與法國巴黎、瑞典馬爾默、英國倫敦、日本東京等城市齊名。

台中市政府發布新聞稿指出，市府參與國際碳揭露專案（Carbon Disclosure Project，CDP），今年再度獲評為A級城市，在氣候減緩及調適兩面向評比都是A級，顯示城市氣候治理及永續發展成果備受肯定。

台中市政府永續低碳辦公室執行長黃晴曉表示，在氣候減緩行動上評等為A級，因市府已跟上世界腳步，提出2050年淨零碳排目標及策略。

黃晴曉指出，市府已在今年4月22日公布「台中市2050淨零路徑」，設定2005年為基準年，台中市2030年溫室氣體排放量較2005年減少30%、2040年減少65%，最終2050年達成淨零排放。

台中市在氣候調適行動上評等也是A級，黃晴曉說，因台中市已整合各局處納入氣候調適成果，如強化水資源管理、淹水潛勢區域改善等措施，展現城市面對氣候變遷的能力。

黃晴曉強調，未來更持續鼓勵企業落實ESG，透過公私協力合作模式強化韌性設施，如與台積電攜手推動都市植樹綠化，增進碳匯/碳儲存效能，也透過都市引風、增綠、留藍規劃策略，淨化都市空氣，同時打造更具韌性的城市。（編輯：黃世雅）1111120