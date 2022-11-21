北港鎮長候選人張勝智以訟止謗 蕭美文：坦然面對

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（中央社記者姜宜菁雲林縣21日電）雲林縣北港鎮長候選人張勝智今天到雲林地檢署按鈴控告對手蕭美文，散布不實文宣，違反選罷法及妨害名譽，以訟止謗；對此蕭美文回應，她文宣所提內容皆有求證，坦然面對對方提告。

張勝智今天在律師陳信村、民進黨立委蘇治芬等人陪同下，到雲林地檢署控告蕭美文，涉嫌違反選罷法及妨害名譽罪。

張勝智拿書蕭美文署名的2篇文宣「向錢行」、「是顧北港還是害北港」，內文提到張勝智賣地新台幣1億9000多萬元，不建設用來償還銀行的無息貸款，施政不當，影響地方發展，並以北港華南路貫穿糖廠接通文仁路的道路開發案，刻意「截直取彎」影射張勝智「向錢看」有貪汙之嫌。

張勝智說，之前競選連任也是被蕭陣營以不實言論攻擊，他不願意與對手起舞，導致連任失敗，他深感痛心，此次蕭陣營又故技重施，文宣內容完全捏造不實，他實忍無可忍，一定要以訟止謗。

張勝智指出，打通糖廠路接通文仁路，係經相關小組多次評估基於安全考量，才在和媽祖大橋連接口，稍向北移，沒想到對手竟指「取彎」是他要「向錢行」。

張勝智表示，他時任北港鎮長時償還銀行欠債，是以公所統籌分配款剩餘款支付，出售第二停車場土地所得1億9000多萬元全數都繳入鎮庫作為償還第二市場租金和經建財源，上述全有案可查，蕭美文曾任代理鎮長不善加查證，把不同的款項混為一談，任意發布不實言論攻詰，令人無法接受。

蕭美文接受媒體聯訪時強調，糖廠道路取彎到生產路，對光復路一帶居民安全受影響，至於售地1.9億元還給銀行1.5億餘元，剩3000多萬元如何償還第二市場租金，文宣所述內容皆有查證。

面對張勝智提告，蕭美文說，坦然面對，是否反控對方會再與律師研究。（編輯：陳仁華）1111121