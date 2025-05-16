蓮花池竹橋茅屋 嘉義板頭社區打造觀光亮點

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（中央社記者蔡智明嘉義縣16日電）嘉義新港板頭社區為重振社區生機，居民攜手發起「地球花園行動」，今天啟動「蓮花池竹橋茅屋」造屋計畫，打造兼具觀光與休憩功能的特色景點，迎接復興鐵橋開通後的遊客潮。

新港板頭社區原本是嘉義著名觀光景點，近年因人口老化與青年外流，農村活力逐漸消退，不過嘉義縣文化觀光局指出，跨越北港溪連接嘉義縣新港鄉板頭社區與雲林縣北港鎮的台糖復興鐵橋修復工程，將在今年第3季完工，預計重新帶回觀光客。

頂菜園發展協會理事長陳明惠、舊河道文化會館館長黃水水等人攜手發起「地球花園行動」，要打造多處特色景點吸引人潮，今天第一處特色景點「蓮花池竹橋茅屋」協力造屋計畫啟動。

嘉義縣新港鄉長葉孟龍、雲林縣北港鎮長蕭美文、民進黨嘉義縣議員黃啟豪、林秀琴等人共襄盛舉，一同將竹橋底座抬至要搭建竹橋茅屋的蓮花池畔。

葉孟龍致詞說，「蓮花池竹橋茅屋」採生態工法，未來是板頭社區的亮點，來此可以體驗傳統農村生活與自然生態，期待在大家共同努力之下，透過復興鐵橋讓北港溪「兩岸交流」興盛，新港與北港更繁榮。

蕭美文說，年輕時在嘉義市讀高中，都要從北港坐台糖小火車上學，板頭厝是必經之處，今天來此令人懷念；新港與北港是同一生活圈，今天的活動很多北港人也都來參加、幫忙，未來一定會吸引很多香客、遊客來此一遊。

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負責興建竹橋與茅屋的傳統工藝師洪明昌表示，將以傳統「虹橋」工法搭建竹橋與茅屋涼亭，並結合以生態工法營造的蓮花池，創造拍照打卡亮點，預計在5月底完工。

黃水水說，目前也在板頭社區推動舊河道假日音樂市集、農村風土文化藝術布置等，吸引人潮回流。（編輯：吳素柔）1140516

嘉義新港板頭社區為重振社區生機，居民攜手發起「地球花園行動」，目前也在板頭社區推動舊河道假日音樂市集、農村風土文化藝術布置等，盼吸引人潮回流。中央社記者蔡智明攝 114年5月16日