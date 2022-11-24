北市選前之夜藍白齊聚信義區 市府路將交管

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（中央社記者黃麗芸台北24日電）明天就是選前之夜，國民黨與無黨籍台北市長候選人蔣萬安、黃珊珊都選擇在信義區集會造勢。警方今天表示，市府路將交通管制、活動周邊也有彈性交管，提醒用路人提前改道。

選前之夜將至，台北市警察局信義分局今天透過新聞稿表示，蔣萬安競選總部申准於明晚6時至10時於信義區基隆路一段52號（日月亭台泥基隆路停車場）舉辦選前之夜集會活動。

此外，黃珊珊競選總部明晚也申准於信義區市府路（新仁愛路至松壽路）舉辦選前之夜集會活動。

信義分局表示，為維護上述活動交通秩序與安全，將進行相關活動交通疏導措施。屆時管制路段為市府路（新仁愛路至松壽路），市府路往南僅准右轉新仁愛路、往北僅准左右轉松壽路，新仁愛路往東僅准左轉市府路。

活動期間因大量人、車潮聚集，又適逢週五下班時間。信義分局指出，兩場集會周邊基隆路一段、市民大道五段、東興路、市府路、松壽路、松高路等路段車流將受到影響，建議車輛可改道。

相關路線改道路線，分別為東西向改道八德路、忠孝東路、信義路；南北向改道光復南路、松智路、松仁路。

信義分局建議，民眾可搭乘大眾運輸，搭乘捷運者可至南京三民站、市政府站、台北101站；搭乘公車者可至基隆路口二站、東興路站、市政府（松壽）站。

同時，信義分局也將針對集會周邊進行彈性交通管制，並加強派員疏導，請用路人提前改道。（編輯：李亨山）1111124