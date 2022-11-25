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市場裝太陽能板漏雨挨批 苗栗公所擬購帳棚改善

2022/11/25 15:23（11/25 15:26 更新）
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苗栗市北苗市場臨時攤販區原有鋼架屋頂可遮風避雨，市公所配合中央綠能政策，加裝太陽能光電設施，近期完工後反招民怨，不少民眾反映，改裝太陽能板後，只要遇到下雨天，就會「外面下大雨、裡面下小雨」。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年11月25日
苗栗市北苗市場臨時攤販區原有鋼架屋頂可遮風避雨，市公所配合中央綠能政策，加裝太陽能光電設施，近期完工後反招民怨，不少民眾反映，改裝太陽能板後，只要遇到下雨天，就會「外面下大雨、裡面下小雨」。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年11月25日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）苗栗市公所把北苗市場臨時攤販區鋼架屋頂拆除改裝太陽能板，因有縫隙，雨天造成攤商及客人淋雨，引發質疑。公所今天表示，已規劃購置歐式帳棚供攤商使用，也能美化市集。

苗栗市北苗市場臨時攤販區原有鋼架屋頂，公所配合中央綠能政策，加裝太陽能光電設施，近期完工，民眾反映，屋頂被拆改裝太陽能板後，遇到下雨天時「外面下大雨、裡面下小雨」，攤商、客人都淋成落湯雞。

對此，苗栗市公所主秘邱宏宬今天接受媒體採訪時表示，臨時攤販區的原有鋼架頂棚，年代已久、老舊，且是違章建物，在安裝太陽能板過程中，廠商評估發現有承重問題，於是直接裝設太陽能板。

邱宏宬指出，廠商為防止強風吹落太陽能板而砸傷民眾，在太陽能板四周加強防固，這是安全考量所必要設置，因此才會有縫隙。

至於縫隙造成漏雨問題，邱宏宬說，已與攤商達成共識，並與相關廠商研商議價中，規劃購置20頂歐式帳棚供攤商使用，讓攤商可避免淋雨之苦，並有美化市集的效果。（編輯：戴光育）1111125

#邱宏宬
#苗栗市公所
#北苗市場
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