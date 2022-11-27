挺過罷免 黃捷以最高票連任高雄市議員

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無黨籍高雄市議員黃捷（前）挺過退黨與罷免風波，靠著服務不分黨派、勤走眷村基層，打破傳統藍綠板塊，以全高雄最高得票連任，26日晚間在競選總部向支持者致謝。（黃捷辦公室提供）中央社記者曾以寧傳真 111年11月27日

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（中央社記者曾以寧高雄27日電）無黨籍高雄市議員黃捷曾因質詢前高雄市長韓國瑜時翻白眼在網路爆紅，挺過退黨與罷免風波，靠著服務不分黨派、勤走眷村基層，打破傳統藍綠板塊，以全高雄最高得票連任。

黃捷擁有國立台灣大學公共衛生及社會雙主修學位，曾任時代力量立法院黨團助理、台大公衛學院及國衛院研究助理。2018年代表時代力量參選高雄市第9選區（鳳山區）市議員，以1萬8420票當選，票數更勝同選區競選連任的陳慧文、張漢忠等綠營老將。

黃捷議會初登場問政犀利，備受矚目。2019年質詢「自由經濟示範區」時，因前高雄市長韓國瑜一再以「發大財」回應，氣到翻白眼，隨影片在網路上流傳，遭網友封為「白眼女神」，知名度大開，卻也引發「韓粉」不滿，加上曾表態支持罷免韓國瑜等爭議，遭藍營支持者推動罷免。

經當時兼任民進黨主席的總統蔡英文定調全力相挺，罷免投票前1週綠營比照選前動員深入社區反罷免；罷捷案在去年2月6日，以不同意票數6萬5391票（占54.20%），對同意票數5萬5261票（占45.80%）落幕，投票率為41.54%，黃捷順利挺過罷免危機。

這次高雄市議員選舉，以無黨籍參選的黃捷再創佳績，搶下2萬7744票，高居全市議員得票之首。黃捷昨晚在競選總部向支持者致謝表示，這次背負著更多肯定與託付，會繼續秉持從政初衷、勇敢向前，與市長陳其邁攜手為高雄打造更宜居、便民的環境。

黃捷今天接受中央社記者採訪表示，因為平時服務不分黨派，勤於選民服務，也積極跟進黃埔新村及明德訓練班建設，勤走眷村附近市場基層，才能在這次打破傳統藍綠板塊，於過去較挺藍或眷村區的投開票所，也獲得第1或第2高票的肯定。

對於未來是否加入民進黨，黃捷說，過去8個會期常與民進黨議員夥伴聯合質詢或共同推動法案、議會提案，新任期也不排斥加入黨團運作。至於政治生涯下一步，黃捷說，先好好完成謝票，感謝鄉親支持，「沒有其他規劃」。（編輯：黃世雅）1111127