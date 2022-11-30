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國中生誤踩同學眼鏡遭毆 高市教育局：不容校園暴力

2022/11/30 15:43
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（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）高雄一名國中生28日在學校不慎踩到同學眼鏡，遭對方推倒並用手機毆打到頭破血流；市府教育局今天表示，已介入了解，絕不容許校園暴力，打人的學生及其家長也已致歉，後續追蹤雙方和解情形。

有家長日前在臉書（Facebook）社團發文表示，小孩走路不慎踩到同學放在地上的眼鏡，結果遭到對方推倒在地，還用手機一直毆打頭部，導致孩子頭破血流，送醫縫了3針，「現在的小孩都這麼殘忍嗎？」並附上孩子頭部受傷的照片。

高雄市政府教育局今天回應表示，此事已介入了解，絕不容許校園暴力；這件事發生於28日下午6時許，在學校司令台處，2名學生因事發生口角，一方失控竟用手機毆打對方，同學發現後，馬上通報老師，老師現場處置，將受傷學生送醫治療。

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教育局表示，學校隨後也聯絡雙方家長到醫院，並做校安通報，昨天上午9時許，學校也找動手學生到學務處說明。教育局已要求學校妥善安撫家長情緒，並加強情緒教育及法治教育。

教育局指出，受傷學生傷到頭部，目前傷勢尚在觀察，現在請假在家休養中；打人的學生與家長也已致歉，後續會再追蹤雙方和解情形。校方對中央社記者表示，雙方預計下週會商討和解事宜。（編輯：陳仁華）1111130

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