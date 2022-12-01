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大學生5千元吃海鮮 爽領嘉縣購物節500萬公寓大獎

2022/12/1 17:15（12/1 18:36 更新）
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嘉義縣商圈購物節落幕，縣府1日舉行頒獎典禮，最大獎價值新台幣500萬元的公寓由台中蕭姓大學生（右3）獲得，他從縣長翁章梁（左3）手上領取大獎。中央社記者蔡智明攝 111年12月1日
嘉義縣商圈購物節落幕，縣府1日舉行頒獎典禮，最大獎價值新台幣500萬元的公寓由台中蕭姓大學生（右3）獲得，他從縣長翁章梁（左3）手上領取大獎。中央社記者蔡智明攝 111年12月1日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣1日電）嘉義縣購物節落幕，今天舉行頒獎，抽中價值新台幣500萬元公寓的台中蕭姓大學生從縣長翁章梁手上領取大獎，他說與家人到東石花5000元享用海鮮大餐竟幸運中獎，公寓將留作自己使用。

嘉義縣政府整合縣內9個商圈及觀光工廠，10月舉辦商圈購物節嘉尚好禮活動，抽10輛Gogoro及500萬元公寓等大獎，活動結束共計消費金額達2.2億元；11月8日律師見證下在縣府舉辦直播摸彩活動，抽出最大獎公寓得主，由來自台中就讀虎尾科技大學的蕭同學獲得。

縣府今天舉行購物節頒獎典禮，翁章梁親自送出Gogoro及公寓等大獎給中獎者，蕭同學在父親陪同下出席。

蕭同學接受媒體聯訪說，他與家人到東石花費5000元享用海鮮大餐抽中公寓大獎，回憶接到翁縣長電話那時內心有點害怕，只淡定表示「好的」；他也開心說公寓要留作自己使用。

翁章梁指出，嘉義縣過去只有1個商圈組織，短短3年增加到9個商圈組織及1個觀光工廠組織，縣府將持續串聯商圈及觀光工廠舉辦購物節，擴大整體行銷及收益。（編輯：陳仁華）1111201

#嘉義縣購物節
#東石
#翁章梁
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