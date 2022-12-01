聯電無償借用場地 南科第2間非營利幼兒園開幕

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國科會南科管理局開辦園區第2間非營利幼兒園1日正式開幕，期望提供平價、優質、普及、近便、符合幼兒身心發展的托育服務，以減輕家長負擔，幫助安心就業。（南科管理局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年12月1日

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（中央社記者楊思瑞台南1日電）國科會南科管理局開辦園區第2間非營利幼兒園今天開幕，由聯華電子公司無償借用聯苑宿舍1樓約2000平方公尺場域打造，預計可收托212名幼兒，為園區提供便利公托服務。

南科管理局長蘇振綱在開幕儀式致詞表示，管理局致力營造友善工作環境，聯苑非營利幼兒園是配合行政院政策在園區開辦的第2間非營利幼兒園，期望提供平價、優質、普及、近便、符合幼兒身心發展的托育服務，減輕家長負擔，安心就業。

蘇振綱指出，聯苑非營利幼兒園有賴聯電公司無償提供場地，及委託彭婉如文教基金會教保專業團隊辦理，才能有五星級的環境與設備。

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聯電副總經理郭臨伍說，聯電得知管理局要設置幼兒園，主動協助並提供周邊植物多元化且綠蔭盎然的聯苑作為幼兒園場地，基於與社會共好理念無償借用，可協助園區管理局增進環境友善，還能增加公司人員育兒照護選項，可說是創造產官合作雙贏範例。

南科管理局提供資料指出，聯苑非營利幼兒園可收托2到6歲幼兒共212名，由聯電公司無償提供聯苑宿舍1樓場域，借用面積約2000平方公尺、年限9年，招收對象除了南科管理局員工子女、孫子女外，亦包含幼兒園的教職員子女，園區廠商從業員工子女、孫子女，及一般區外有需協助的幼兒。（編輯：張芷瑄）1111201