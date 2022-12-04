荷蘭在台學校攜手日新國小 教母語促交流

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台北市教育局表示，荷蘭在台辦事處希望找到可以讓荷蘭籍學生假日期間接受母國教育的校園環境，教育局便請日新國小協助出借教室，荷蘭在台學校3日舉辦聖尼古拉日慶祝活動時，並向日新國小表達感謝。（台北市教育局提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年12月4日

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（中央社記者陳昱婷台北4日電）為了教導在台荷人母語，荷蘭在台辦事處透過台北市教育局媒合找上日新國小，每週六上午開設荷蘭語課程，並配合日新國小活動設攤，讓學生體驗荷蘭傳統文化。

台北市教育局今天發布新聞稿表示，荷蘭在台辦事處去年開始接洽，希望找到可以讓荷蘭籍學生假日期間接受母國教育的校園環境，教育局便請日新國小協助，今年2月起出借新落成的日新旺台樓國際教室，讓荷蘭在台學校每週六上午使用。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，雙方一直未舉行正式活動宣告合作關係，荷蘭在台學校因此在昨天舉辦聖尼古拉日（Saint Nicholas Day）慶祝活動時遞上感謝狀，並邀請日新國小學生、家長參與見證。

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日新國小校長林裕勝接受電訪指出，雖然日新國小學生無法上荷蘭語課程，但舉辦校慶、相關國際活動時都會邀請荷蘭在台學校設攤，例如日前英語日時荷蘭教師便帶著傳統服飾及文物設置挑戰關卡，讓學生一邊闖關、一邊體驗異國文化，接下來的耶誕節活動也會邀請荷蘭教師參與。

教育局表示，國際教育是台北市重要政策，相信此合作模式不僅對兩校親師生具有非凡意義，更希望未來能將這種模式擴散至各校，期待有更多、更蓬勃的教學及交流活動，培養學生多元文化及國際理解素養。（編輯：張銘坤）1111204