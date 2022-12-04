龜山區部分及華亞園區5日9時起停水13小時 3.6萬戶受影響

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桃園市龜山區12里、工三及工四工業區、華亞科學園區5日將停水13小時。（示意圖／中央社檔案照片）

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（中央社記者吳睿騏桃園4日電）受自來水公司第二區管理處施工影響，桃園市政府經濟發展局今天表示，龜山區12里、工三及工四工業區、華亞科學園區明天將停水13小時，影響戶數約3萬6795戶，請民眾儲水備用。

經發局公用事業科科長游慧玲表示，台灣自來水公司第二區管理處辦理「大湳廠龜山三站及林口加壓站豎軸式電動抽水機增設工程配電盤散熱改善」施作，預計12月5日上午9時起至晚上10時止進行施工，停水時間共計13小時，停水戶數約3萬6795戶，請民眾預先儲水備用。

游慧玲說，停水區域為龜山區的泰宏社區、大湖里、大崗里、舊路里（振興路：舊路大橋以上往長庚醫院方向，含東、西舊路坑）、文化里、樂善里、大坑里、南上里、楓樹里（中坑街及風尾街）、文青里（A7合宜宅、體育大學、長庚大學）、長庚里、大華里、公西里、工三工業區、工四工業區及華亞科學園區。

游慧玲指出，請民眾於停水前6小時完成儲水，避免停水前大量儲水造成管線末端用戶無水可儲用，停水期間請關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞，恢復供水後若仍無水時，可電洽自來水公司24小時免費服務專線1910，或向當地里長洽詢，相關資訊可上自來水公司網站查詢。（編輯：張銘坤）1111204