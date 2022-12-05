高市府公布夢時代跨年活動 擁雙舞台及180秒焰火

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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）迎接年底跨年，高市府今天宣布，今年將在夢時代舉行「亞灣未來市演唱會」，打造首座雙面舞台、180秒亞灣跨年焰火，及邀請人氣樂團「告五人」開場。

高雄市政府今天新聞稿表示，2023高雄跨年「亞灣未來市演唱會」雙面舞台，在時代大道與中華五路路口，舞台一面朝向中華路，另一面朝成功路，讓舞台前觀眾的容留人數，創歷年來最多。演唱會並邀樂團「告五人」當開場嘉賓。

市府指出，雙面舞台可讓觀眾挑選往中華路的「進行式」舞台，或成功路的「未來式」主舞台，並可透過中華路和成功路間的專屬通道往返。中華五路（正勤路至舊凱旋路段）交管時間，仍照往年於12月31日下午3時起管制汽機車進入。

此外，除了演唱會於12月31日晚間7時登場，倒數後還有180秒的跨年焰火於時代大道底的「第90期市地重劃區」施放。市府提醒，因有落焰區，當天請勿進入成功橋以南、擴建路以北、成功二路以西區域範圍。

高雄跨年活動自2008年起至2019年底在夢時代舉辦已有12年，2020、2021年底因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響停辦，今年再重回夢時代舉辦。（編輯：謝雅竹）1111205