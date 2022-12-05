更多編輯台推薦新聞：
4金作曲家陳揚過世享壽66歲 魯冰花、桂花巷傳唱全台
文化

4金作曲家陳揚過世享壽66歲 魯冰花、桂花巷傳唱全台

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／陳昌源高舉國旗感謝滿場球迷 回顧台灣足球史最熱血一頁
運動

圖輯／陳昌源高舉國旗感謝滿場球迷 回顧台灣足球史最熱血一頁

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
非本國籍無健保確診者 112年元旦起需自費治療
首頁 / 地方
2023跨年
新聞專題
2023跨年2/15
首頁 / 地方

高市府公布夢時代跨年活動 擁雙舞台及180秒焰火

2022/12/5 10:49（12/5 11:49 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市政府5日宣布，2023年跨年將在夢時代舉行「亞灣未來市演唱會」，打造首座雙面舞台、180秒亞灣跨年焰火。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年12月5日
高雄市政府5日宣布，2023年跨年將在夢時代舉行「亞灣未來市演唱會」，打造首座雙面舞台、180秒亞灣跨年焰火。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年12月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）迎接年底跨年，高市府今天宣布，今年將在夢時代舉行「亞灣未來市演唱會」，打造首座雙面舞台、180秒亞灣跨年焰火，及邀請人氣樂團「告五人」開場。

高雄市政府今天新聞稿表示，2023高雄跨年「亞灣未來市演唱會」雙面舞台，在時代大道與中華五路路口，舞台一面朝向中華路，另一面朝成功路，讓舞台前觀眾的容留人數，創歷年來最多。演唱會並邀樂團「告五人」當開場嘉賓。

市府指出，雙面舞台可讓觀眾挑選往中華路的「進行式」舞台，或成功路的「未來式」主舞台，並可透過中華路和成功路間的專屬通道往返。中華五路（正勤路至舊凱旋路段）交管時間，仍照往年於12月31日下午3時起管制汽機車進入。

此外，除了演唱會於12月31日晚間7時登場，倒數後還有180秒的跨年焰火於時代大道底的「第90期市地重劃區」施放。市府提醒，因有落焰區，當天請勿進入成功橋以南、擴建路以北、成功二路以西區域範圍。

高雄跨年活動自2008年起至2019年底在夢時代舉辦已有12年，2020、2021年底因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響停辦，今年再重回夢時代舉辦。（編輯：謝雅竹）1111205

#中華路
#時代大道
#亞灣未來市演唱會
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
日女團FRUITS ZIPPER台南跨年 許願喝珍奶感受台灣