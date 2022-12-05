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推廣高雄餐飲老店 觀光局集結百店發行美食地圖

2022/12/5 11:22（12/5 11:41 更新）
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為推廣老店美食，高雄市觀光局盤點全市超過百家、開業50年以上的美食店家，12月起舉辦「大港老味飄香半世紀」活動，發行美食地圖及推出優惠。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年12月5日
為推廣老店美食，高雄市觀光局盤點全市超過百家、開業50年以上的美食店家，12月起舉辦「大港老味飄香半世紀」活動，發行美食地圖及推出優惠。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年12月5日
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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）為推廣老店美食，高雄市觀光局盤點全市超過百家、開業50年以上的美食店家，12月起舉辦「大港老味飄香半世紀」活動，發行美食地圖及推出優惠，希望將港都好味道，推向全台及世界。

高雄市觀光局今天新聞稿表示，這次推出的「大港老味飄香半世紀」老店推廣活動，盤點全市超過百家、開業50年以上的美食店家，結合高雄捷運、輕軌與百家老店發行「大港老味美食地圖」，讓民眾可按圖索驥走訪老店吃美食。

「大港老味美食地圖」可在高雄捷運美麗島、高鐵左營、巨蛋、高雄車站、鹽埕埔、衛武營等6個捷運站，高鐵、火車站、機場、田寮及觀音山等5個旅服中心和漢來、圓山、翰品、福華、寒軒、帕鉑舍旅等飯店及50間指定老店索取。

觀光局長周玲妏說，網羅飄香半世紀的百家老味店家，希望透過美食地圖及網路趣味活動，吸引市民與國內外遊客共同尋找港都50年老味話題。高雄第一家西餐廳「新國際西餐廳」第三代老闆說，期待能帶動民眾到老店消費風潮。

除了發行美食地圖，「大港老味飄香半世紀」活動也推出「VIP老饕卡」，即日起至50間指定老店，單次消費滿新台幣200元，即可獲贈「VIP老饕卡」1張，每家限量50張，日後憑卡至70家指定老店（包含分店）即可享優惠折扣。

此外，在圓山、翰品、福華、寒軒、帕鉑舍旅指定合作飯店，旅客入住後也可免費使用證件租借「VIP老饕卡」使用。

觀光局並指，民眾即日起至12月27日穿上復古服裝或帶著復古老物到70家指定老店吃飯拍照，並使用IG限動及貼文打卡，還有機會抽到豪華飯店住宿券及美食餐飲券，前300名另有額外禮物，盼掀起復古風潮。（編輯：謝雅竹）1111205

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