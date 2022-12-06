全國十大神農選拔 南投縣羅正彬、張佳宏獲肯定

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南投縣竹山鎮茶農羅正彬（右3）導入智慧化管理，並配合政策取得多項驗證，也推廣無人機進行茶園病蟲害管理，除讓自己經營農業有成就，也協助其他農民共好，獲選為全國十大神農。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年12月6日

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（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）南投縣竹山鎮茶農羅正彬、仁愛鄉青農張佳宏導入智慧化設備管理農園，也通過相關驗證標章，除讓自己經營農業有成就，也協助其他農民一起共好，卓越貢獻獲選為全國十大神農。

行政院農業委員會辦理第33屆全國十大神農及模範農民選拔表揚，選拔結果日前出爐，竹山鎮羅正彬、仁愛鄉張佳宏一路通過鄉鎮市級、縣級、中部區域級評選，薦送至全國參與最終選拔獲評審團肯定，農委會預定明年初公開頒獎表揚，南投縣政府先送上祝賀。

縣政府農業處今天發布新聞稿表示，曾獲選百大青農的張佳宏致力打造科技化專業育苗場，導入智慧化與自動化管理系統及機械等設備，並開發雲端智慧生產系統，達到精確播種與提升育成率、增加工作效率與品質、減少人工負擔，提高經營管理效益且符合環保趨勢。

農業處表示，張佳宏配合種苗三級驗證制度，現為國內百香果與草莓健康種苗主要供應者，並以冷鏈技術開發百香果海運運輸技術，拓展台灣種苗國際能見度，農事繁忙之餘仍不忘貢獻專長，擔任仁愛鄉青農聯誼會長，運用自身經驗協助返鄉青農經營管理、建立品牌、行銷推廣，自身經營企業也常回饋地方。

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農業處表示，以茶業成就獲肯定的羅正彬配合政策取得多項驗證，包括產銷履歷、有機驗證、產地標章、農糧署四星級製茶廠，也推廣無人機進行茶園病蟲害管理，提升經營效率與品質，並致力茶業食農教育，擴大杉林溪茶知名度，也建立產銷班品牌提高茶葉價值。

南投縣長林明溱透過新聞稿表示，全國十大神農及模範農民選拔是表揚致力農業產銷技術創新、對農業及農村永續發展有具體貢獻農民，張佳宏、羅正彬對農業付出心力與辛勞有目共睹，縣府也將持續全力輔導農業資源跨域、跨部門整合，促進農村多元發展。（編輯：李錫璋）1111206