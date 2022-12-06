21家基金會齊展臂關懷 捐款助新北清寒學子圓夢

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新北市111年度「教育基金會展臂關懷計畫」圓夢基金捐贈儀式6日舉行，關懷計畫聯結各教育基金會資源，挹注新北學子，就讀板橋高中學生陳越宇（右2）及高帆（左2）也代表圓夢得獎學生出席。（新北市教育局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年12月6日

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（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北市21家基金會今天共同響應新北市「教育基金會展臂關懷計畫」，獎助卓越清寒學生學雜費及生活費；或推動國際教育、科技、體育等計畫，讓學子以無後顧之憂圓夢。

新北市政府教育局今天發布新聞稿表示，21家基金會參與新北市府教育關懷計畫，捐獻總金額為新台幣262萬元。其中，英仕教育基金會、聖玄教育基金會等18個基金會，投入新北市溫馨助學圓夢基金。

另外，國際教育基金會、林柏壽文教基金會、江雲教育基金會等3個基金會，挹注推動新北市國際教育、科技、體育等計畫。

板橋高中學生陳越宇代表圓夢得獎學生出席捐贈儀式時表示，高中課業壓力沉重，獎助金可減輕家人負擔，也可購買升學講義及教材而無後顧之憂，感謝捐助者熱心公益，盼展臂關懷計畫扶持更多需要協助的學生。

學生高帆說，以獎助金支付高中學習的開銷，為持續獲得獎學金，更努力讀書以維持在班上前幾名；未來畢業、就業後，希望自己也有能力展開雙臂溫暖助人。

新北市教育局長張明文頒發感謝狀給出席捐贈儀式的各基金會代表時指出，感謝各基金會以奉獻服務的精神共同幫助弱勢清寒學生，教育局串聯政府、學校與民間愛心力量，成為孩子成長強而有力的守護者。

教育局表示，「教育基金會展臂關懷計畫」聯結教育基金會資源，鼓勵各基金會自訂辦法頒贈各項獎學金、助學金，或把資源捐入2005年創立的「溫馨助學圓夢基金」，獎助卓越清寒學生學雜費及生活費。（編輯：戴光育）1111206

新北市教育局6日日舉辦111年教育基金會展臂關懷計畫捐贈圓夢基金儀式，會中並由教育局長張明文（後左）頒贈感謝狀給各基金會代表。（新北市教育局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年12月6日

新北市教育局6日舉辦「教育基金會展臂關懷計畫」捐贈圓夢基金儀式，教育局長張明文（前右4）出席，並和與會人員一同合影留念。（新北市教育局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年12月6日