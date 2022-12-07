北市加發夜點費 夜勤清潔人員每月加薪逾2000元

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（中央社記者陳怡璇台北7日電）北市環保局今天宣布，凌晨6時前出勤的清潔員，每日加發100元夜點費；晚間10時後仍值勤的清潔員跟駕駛，夜點費調高至200元，夜勤清潔人員每月約可增加2200元收入。

環保局新聞稿表示，清潔隊員主要負責街道清掃、溝渠清疏、垃圾收運、垃圾分類及廚餘、資源回收等為民服務工作，為維護交通順暢，清潔工作時間大多跨越勞基法所定夜間工作時段（夜間10時至清晨6時）。

環保局指出，以往針對夜線收運家戶垃圾的清潔隊員跟駕駛發給夜點費，北市府並於民國78年將夜點費由每日新台幣50元提高至100元，而台北市環保局企業工會反映，清掃街道及收運大型廢棄物的清潔員工，每日都在清晨6時之前上工，均在勞基法所定夜間時段，但卻無法領夜點費。

環保局說，經市長柯文哲交議環保局會商各局處檢討後，認為企業工會反映事項合理，全案已經市長核定清晨6時之前上工的清潔員工每日發給100元夜點費。

另外，夜間工作時間更長的夜班清潔員工，考量每日100元夜點費核發基準至今已逾30年，因應近年通貨膨脹，同步將收運家戶垃圾的夜班清潔員工夜點費，由100元調高至200元。

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環保局表示，此案溯自今年11月實施，預估調整後夜勤清潔人員每月約可增加2200元收入。

環保局長劉銘龍說，今年上半年環保施政滿意度高達83%，為北市府各項施政之首，基層清潔員工每日起早趕晚辛勞維護市容環境、功不可沒，環保局除持續提升清潔員工待遇福利外，也與環保局企業工會簽定團體協約、積極改善多項清潔隊軟、硬體設備、提升員工職業安全等，讓基層工作環境更加舒適安全。（編輯：張銘坤）1111207