因應台積電建廠員工遷入 楠梓國小校舍拆建工程開工

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（中央社記者洪學廣高雄9日電）因應楠梓社區人口結構將隨著楠梓產業園區設置，以及台積電建廠員工遷入而改變，楠梓國小健康樓及和諧樓拆除及新建工程正式開工，工期385工作天，預計民國113年7月完工。

楠梓國小位於楠梓路上。高雄市政府工務局今天新聞稿表示，藉由這次校舍改建契機，進行校園整體規劃，期待以老校新生之姿創新學習空間，提供一個充滿健康、活力又富朝氣優質教育環境。

工務局新建工程處指出，楠梓國小基地位於楠梓區東寧里，為楠梓舊部落中心地帶，開發甚早，機關林立，於民國前12年即設立「楠梓坑公學校」（楠梓國小前身），校齡已屆120年，校內擁有多棵農業局列管老樹及時光標本等具有歷史紀念意義相關設施，伴隨楠梓的孩童們一起成長，也是學校特色課程發展重點。

新工處表示，楠梓國小第1期工程以「樹屋」的概念營造學習環境，每位孩童象徵在森林成長中的幼苗。第1期工程主要內容，包含新建地上4層鋼筋混凝土校舍1棟，總樓地板面積約3125平方公尺，包括23間普通教室、2間活動室及1間辦公室等，總經費約新台幣1.5億元。

規劃設計包含綠化量、基地保水、日常節能、水資源、污水與垃圾改善等5大綠建築指標，完工後將可提供教師們優質教學環境及學生們更寬廣活動空間。（編輯：黃世雅）1111209