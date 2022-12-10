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柯文哲稱赴新加坡行程早排定 議員拿公文質疑說謊

2022/12/10 21:40
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（中央社記者劉建邦台北10日電）台北市長柯文哲結束沖繩考察，將再赴新加坡交流，他今天受訪時稱行程一年多前就排定。議員簡舒培指出，北市府6日回覆公文，柯文哲除到沖繩沒其他行程，質疑是說謊。

北市府副發言人魏佑任表示，柯文哲這次出訪是跟新加坡政府部門交流，著重在智慧教育、社會住宅發展等議題，市政是延續，盼雙方能促進未來市政合作深度，且有主責業務的局處代表同行。

他說，時程上，尊重對方安排，相關內容是雙邊確定後就對外說明，出訪經費編列與支用合乎規定，且受議會監督，沒有欺騙和浪費公帑。

民進黨台北市議員簡舒培透過臉書Facebook發文，柯文哲15日將出訪新加坡，根本是趁卸任前花公帑畢業旅行，且柯文哲上午出訪提到行程一年前就排定，但北市府6日回覆的公文，指柯文哲除到日本沖繩參訪，沒其他出訪計畫，顯示柯文哲說謊，逃避議會監督。

民進黨北市議員陳怡君發布新聞資料表示，柯文哲日前赴沖繩考察，又被發現要到新加坡參訪，且上週發函向北市府索資，要求調閱柯文哲卸任前的出國行程計畫，市府答覆，柯文哲除赴沖繩，未有其他行程，現在卻出現新加坡考察行程，柯文哲已要卸任，這些參訪行程是要做什麼，難道是用市政交流為名，行秘密出訪之實。

柯文哲上午接受聯訪時被問及卸任前還要再出訪新加坡時說，此行程一年多前就排定，是客隨主便，這次是要學習新加坡經驗，繼續推動大數據中心、雙語教育、E化政府等。

柯文哲曾在1日赴沖繩參訪3天，除市政交流，並宣傳在沖繩可用悠遊卡及推廣來台北觀光和參訪當地台資企業。（編輯：方沛清）1111210

#柯文哲
#新加坡
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