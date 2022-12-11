花蓮議長之爭 朱立倫：貫徹排黑

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國民黨花蓮縣黨部11日在國軍英雄館舉辦感恩茶會，國民黨主席朱立倫（前左）出席，花蓮縣長徐榛蔚（前右）等人陪同步入會場。中央社記者李先鳳攝 111年12月11日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣11日電）國民黨主席朱立倫今天到花蓮參加感恩茶會，回應花蓮議長之爭強調參選公職的提名，國民黨向來有明文規定，必須貫徹；對於中國禁台灣水產、加工食品，期待執政黨能解決問題。

國民黨花蓮縣黨部今天在國軍英雄館舉辦感恩茶會，會前朱立倫先在國民黨花蓮縣黨部與縣長徐榛蔚、立委傅崐萁、黨部主委張逸華及相關幹部閉門會議，因此茶會延後約20分鐘，朱立倫在國軍英雄館門口接受媒體聯訪表示，選罷法修正擴大排黑，國民黨對黨員有一定的規範、程序，社會各界不必見縫插針。

朱立倫說，國民黨長期以來堅持的排黑條款比民進黨更加嚴格，民進黨無需利用來模糊焦點；民進黨重點是台北市立委補選，牽涉到候選人周邊和其家人衍生出來，國民黨堅定執行排黑條款，民進黨是否比照辦理？

至於花蓮縣議長之爭，現任國民黨籍議長張峻從議員選舉就遭縣黨部「排黑」，縣黨部再以同樣理由取消下屆議長提名資格，然而張峻曾擔任過國民黨花蓮縣黨部主委，對此，朱立倫僅回應，「參選公職的提名向來都明文規定，這是必須貫徹的」。

有媒體問及中國禁台灣水產、加工食品對台灣影響，朱立倫呼籲大陸當局不要因政治、技術因素影響農民，在現實面、法規調整上，為何日本、其他國家做得到，台灣做不到？政府除譴責對岸又做了什麼？

朱立倫指出，針對農漁民相關市場，民進黨政府在擴大內銷或增加外銷管道做了什麼？每一次碰到問題，除了譴責對岸，說要班班吃石斑，現在要吃午仔、秋刀魚，接下來呢？這不是一個有為政府該做的，期待執政黨好好想盡一切辦法為農漁民、食品業者等基層民眾解決問題。

朱立倫說，國民黨立法院黨團除強力監督，提出具體建議以外，各縣市長也會盡一切努力彼此合作，也會透過相關管道擴大海外出口，對岸溝通方面也會盡能力來協助。（編輯：黃世雅）1111211