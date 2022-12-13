中市府推動4大轉運中心 打造大台中交通樞紐

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（中央社記者郝雪卿台中13日電）台中市政府推動轉運中心，彙整市區公車與其他大眾運輸工具的轉乘服務，市長盧秀燕今天表示，規劃的4大轉運中心，結合不同運具提供轉乘服務，打造大台中交通樞紐。

台中市交通局長葉昭甫今天在市府召開的市政會議中進行專案報告，說明市府彙整市區公車與他類大眾運輸、私人運具間的轉乘服務，並考量各區交通習慣、運具形態及環境特性，規劃水湳、烏日、豐原、台中等4大轉運中心，並搭配大甲、梧棲、沙鹿及霧峰等轉運節點，提供便捷友善的轉乘空間。

葉昭甫表示，市府積極推動轉運中心相關建設，其中「豐原轉運中心」9月順利完工啟用；「大台中轉運中心」6月下旬開工，預計114年9月完工；而「水湳轉運中心」於9月開工，預計115年完工啟用；至於「烏日轉運中心」則積極與交通部鐵道局研商納入台中高鐵站區整體規劃中。

盧秀燕在聽完報告後指出，轉運中心是一個大都市該有建設，中部地區最大的城市應要有轉運中心，原本的城市規劃內只有計畫，沒有編列預算，她上任後編列大量預算並開工3處轉運中心，其中豐原已完工啟用，而水湳、大台中正興建中。

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她舉例說，日前國光客運在台中車站附近向台鐵的租用地，因台鐵有其他開發需求不續租，以致國光客運只能臨時更換運營地點，這幾天常有乘客找不到搭車地點。市府興建轉運中心後，將納入國道所有客運在固定乘車地點進行轉乘或接送，方便民眾搭乘。

葉昭甫認為，西半部的彰化、南投較少國道客運，彰投居民依賴台中轉運中心的轉乘服務。轉運站規劃結合鐵路、捷運、國道客運、市區客運、汽機車、計程車及自行車等運具，「7接7轉」成為轉運樞紐。（編輯：卞金峰）1111213