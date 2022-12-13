台中特教生疑遭老師不當管教 校方啟動調查

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（中央社記者趙麗妍台中13日電）台中市一名特教資源班學生因未完成作業，疑遭老師不當管教，學生家長帶孩子驗傷、報警，台中市教育局表示，已責成該校啟動調查，若有不當管教，依法議處嚴辦。

學生家長在臉書社團「我愛大甲2」發文指出，兒子是注意力不足的過動兒，目前有就醫、吃藥控制，也配合學校輔導課程。12日兒子因未完成老師的畫圖作業，老師當著全班同學的面，抓著兒子的衣領，騰空去撞桌子，再用手肘壓制在桌上。

家長表示，「如果今天是換成您的小孩或家人被如此對待，您情何以堪？」「可以請您別再對孩子動手，因為我不想讓他的童年充滿陰影」。

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台中市政府教育局透過文字稿表示，這名特教資源班學生在12日下午2時20分因未完成作業，遭郭姓教師出手拉扯並壓制在書桌上，造成身體挫傷，學校在13日完成校安通報。

教育局已責成學校確實依「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」立即啟動調查，查明真相，若確有不當管教或違法處罰學生的行為者，依教師法等規定議處嚴辦，絕不寬貸。已請學校介入輔導這名學生以穩定情緒，再次重申教師應以正向管教進行班級經營，形塑友善校園環境。（編輯：謝雅竹）1111213