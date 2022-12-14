台南北區開元陸橋暫緩拆除 減輕交通衝擊

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（中央社記者張榮祥台南14日電）配合台南鐵路地下化施工，台南市北區開元陸橋原訂15日拆除，但台南市政府考量當地交通將中斷2年，決定待東豐路平交道擴增為雙向6車道及前鋒路調整為雙向4混合車道後再執行。

開元陸橋是台南市北區交通要道，建於1981年，完工啟用逾40年，路面長度220.5公尺，離地最高點6.2公尺，毗鄰國立台南二中、台南公園，可直達台南火車站、台20線等。

配合台南鐵路地下化施工，鐵道局11月下旬公告12月15日拆除開元陸橋，工期約3個月，這也將是南鐵地下化沿線第1座被拆的巨型交通設施（陸橋、地下道、平交道），吸引不少人趕往朝聖留影。

不過，台南市政府考量開元陸橋封閉拆除，將造成當地交通中斷2年，經過多次研商，決定暫緩實施，待東豐路平交道擴增為雙向6車道及前鋒路（開元路至東豐路段）調整為雙向4混合車道後再執行。

台南市政府交通局今天發布新聞稿指出，開元陸橋及人行地下道跨越現行鐵路及鐵路地下化工程上方，因有兩處橋墩位於地下化工程範圍，必須移除，拆除後無法復舊橋梁或興建鋼便橋，封閉施工後，當地交通中斷時間長達2年，只好暫緩執行，減輕交通衝擊。

另外，東區東門陸橋及地下機車道27日起封閉時程不變，直到明年8月18日；東門陸橋是東門圓環5條幹道之一，往東直達東門城圓環，人車熙攘。

交通局表示，東門陸橋僅一處橋墩位於地下化工程範圍，僅需拆除部分橋墩及橋面，施工完成改以鋼便橋復原恢復通行，但因地下機車道永久封閉，屆時將開放機車與小型車輛共同通行。

台南鐵路地下化工程橫跨仁德區、東區及北區等3個行政區，沿線共有9處平交道，分別是仁德區大林路平交道、後勤司令部平交道、龍寶路平交道、東區生產路平交道、榮譽街平交道、大同路141巷平交道、青年路平交道、北區東豐路平交道、實踐街平交道，預定火車下地後，2024年一併拆除。

南鐵地下化工程沿線還有陸橋和地下道，包括東區東門陸橋、北區開元陸橋、東區大同地下道、中華陸橋、府連地下道、四維地下道、小東地下道等，一旦拆除或填平後，將可縫合台南舊市區版圖。（編輯：謝雅竹）1111214