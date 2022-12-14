寵物銀行新犬舍遭指沒水電 基隆市府：有最好照顧

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基隆市政府籌措新台幣1億元改建寵物銀行，有志工批評毛小孩已從舊犬舍移到新犬舍，卻沒水沒電，也沒有煤油爐。市府表示，目前有供電，也有預備保暖設備，不會有動物在寒流期間受凍情形。（基隆市動物保護防疫所提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年12月14日

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（中央社記者王朝鈺基隆14日電）基隆寵物銀行改建工程進度已達99.95%，有志工指毛小孩已從舊犬舍移到新犬舍，但沒水沒電，寒流來襲也沒有煤油爐，市府澄清，寵物銀行收容的動物都有受到最好的照顧。

基隆市政府籌措新台幣1億元改建寵物銀行，預計最快年底啟用，浪愛毛起來（基隆寵物銀行志工團）12日在臉書（Facebook）粉絲專頁發文表示，以前犬隻還有溪水可以喝，現在連打掃的水都沒有，工程單位接的是原來使用的溪水，舊犬舍拆除後水電也沒了，也該給臨時水電吧。

志工團說，毛小孩從舊犬舍移到新犬舍已10天，管理員打掃偶爾有點水，偶爾沒水清潔，大便直接用撿的、用鏟的，「但今天（12日）很扯，連喝的水都沒了」，以前舊犬舍還有煤油爐，現今什麼都沒有，毛小孩晚上可能蜷曲在角落瑟瑟發抖，希望不是金玉其外敗絮其中。

基隆市長當選人謝國樑透過臉書指出，動物飲用水先用礦泉水應急，動物保暖問題，目前先以煤氣燈方式，讓寵物不受低溫影響，未來寵物銀行蓋好，會有電暖設備，雖然他還沒上任，仍會持續關心，希望在交接過渡時期，讓所有毛小孩的照顧不會受到影響，也謝謝這麼多志工的愛心與關心，一起守護小動物們。

對此，基隆市政府產業發展處今天透過新聞稿表示，寵物銀行改建工程進度已達99.95%，現正申請使用執照，在使用執照核發前，水電都有預設臨時水電，電力部分，工程期間原即規劃使用寵物銀行動物醫院電力，目前確實有供電，也有預備保暖設備，不會有動物在寒流期間受凍情形。

至於用水部分，工程期間規劃使用原山泉水清掃，因舊犬舍拆除工程進行中，暫無法以原方式供水，對於清掃用水需求，已購買自來水車持續供應，直到新犬舍可以自來水供應，而寵物飲用水則已有瓶水供應。

產發處表示，寵物銀行收容的動物都有受到最好的照顧，目前寵物銀行仍是工地，考量安全未對外開放，市府會要求工程如質如期完工，感謝各界對寵物銀行的工程的關心。（編輯：李錫璋）1111214