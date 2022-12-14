菊島向陽 澎湖湖西鄉獲首屆社造行政獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣14日電）澎湖湖西鄉公所推動22個社區營造，讓偏鄉的小村落串成一村一願景的湖西好鄉的大願景，昨天獲得文化部首屆社區營造獎的「社造行政獎」。

澎湖湖西鄉公所發布訊息指出，文化部第一屆「社區營造獎」評比，全國各縣市有138件績優社區營造與或社會創新團隊報名，經文化部委員與專家學者逐案實審與投票，初審遴選出41件，其中團體22件、個人19件入圍者，進入決審，澎湖縣湖西鄉公所脫穎而出，獲「社造行政獎」。

湖西鄉公所表示，湖西鄉長吳政杰在8年前就任後，對於湖西故鄉，總不以離島偏鄉是發展困境為懼，每天騎著機車進行社區總體營造的總體檢，鄉公所設置鄉級的行政社造中心，協助各村里社區營造工作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

湖西鄉親口中的「機車鄉長」吳政杰，在各社區營造的路程上，都是親自帶著社造幹部及伙伴，利用晚間在村里活動中心與村民意見交流與整合。自己的社區自己愛、自己的家鄉自己疼，協助提出社造計畫區。8年來，各社區一步步營造出亮點與動能，逐漸被激發擴展開，形容湖西鄉為「菊島向陽」或「湖西好鄉」的美樂之地，讓社區永續發展。

吳政杰昨天在澎湖文化局長洪棟霖等人陪同下，前往台北華山文創園區，接受文化部長李永得頒獎。吳政杰並將這份榮耀，獻給參與社造的社區與夥伴。（編輯：郭諭儒）1111214