更多編輯台推薦新聞：
受中國強勢和太陽花學運刺激 包瑞翰成歐洲友台推手
政治

受中國強勢和太陽花學運刺激 包瑞翰成歐洲友台推手

人口多不代表人才多 踢不進世界盃專家有話說
兩岸

人口多不代表人才多 踢不進世界盃專家有話說

終極能源核融合一篇看懂 取之不盡零碳排能量大廢料少
科技

終極能源核融合一篇看懂 取之不盡零碳排能量大廢料少

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

新北開辦近600個中小學育樂營 讓學生寒假不留白

2022/12/15 12:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北15日電）新北市教育局表示，中小學寒假育樂營今天起開放報名，各局處與學校開設近600個多元類型的營隊，並與民間團體合作開設身障生專屬育樂營，提供適性課程，讓學生寒假不留白。

教育局今天以新聞稿表示，寒假育樂營今年以運動、科技、國際、美感為主題，開辦系列的聯合國SDGs永續發展目標營隊。

教育局表示，4大主題特色營隊，如戶外獨木舟體驗冬令營、輕艇寒假體驗營等，讓學生體驗最夯水上運動，並欣賞沿岸風景。

至於職業試探寒假育樂營，學生可動手做，探索自我。部分課程還結合雙語，接軌世界。女力初階班則鼓勵女學生打破刻板印象，勇敢追尋自己的興趣。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

教育局說，新北市府文化局舉辦市立圖書館寒假多元閱讀活動，邀親子共學。動物保護處辦理「動保小小兵」，學員可與可愛的小狗互動，體驗動物保護員的工作，學習尊重生命。國民運動中心開設攀岩歡樂營、海洋魔法運動營、桌球小子營等多元營隊。

教育局表示，今年優化育樂營報名網站查詢系統，民眾可透過關鍵字查詢有興趣的營隊，或使用條件查詢功能，歡迎家長、學生至專屬網站或以校園通APP查詢與報名。（編輯：李錫璋）1111215

#教育局
#聯合國
#國民運動中心
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族