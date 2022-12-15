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動物之家新建計畫卡關 北市都委會要求與地主溝通

2022/12/15 16:49
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（中央社記者劉建邦台北15日電）台北市都委會今天審議動物之家新建計畫案，主席、副市長彭振聲裁示說，申請單位未與私地主詳盡溝通，要求溝通後送審。動物之家新建計畫卡關，可能在下一屆北市府才續審。

台北市都市計畫委員會下午審議「變更台北市內湖區都市計畫（配合動物之家新建計畫）農業區為機關用地主要計畫」等案。其中在動物之家新建計畫案，有16名地主針對14平分公尺私地要被變更機關用地認為不妥進行陳情。

陳情民眾在會議表示，北市府未依相關法令，直接把私地納為機關用地，地主皆認為不妥當，且大部分土地都是繼承私地，附近土地都已被徵收，僅剩最後一塊土地，北市動保處應循程序溝通，但相關做法都不正當，希望都委會了解地主感受。

主席、台北市副市長彭振聲聽完陳情後詢問動保處是否有向私地主溝通。動保處回應在公展說明會時有向民眾說明。

彭振聲表示，因只有16名地主，半天時間就可溝通完畢，像先前北市府衛工處有一案經都委會審議通過，但只跟少數地主溝通，送至內政部後被要求應向更多地主說明。動物之家新建計畫案，有部分地主不同意變更，動保處應要向地主詳細說明相關細節及優缺點，後續送進都委會審查時，也會比較快速。

彭振聲詢問其他都委會委員有無意見，他裁示，動保處應向地主詳細說明，就算民眾未出席相關會議或不理會，也應有後續處理，此案先跟地主說明溝通後再送審。動物之家新建計畫案被都委會卡關，將影響相關設計規劃，恐到下一屆北市府才能續審。

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依申請單位資料顯示，位於潭美街852號的動物之家，原址民國89年啟用，因建物老舊且收容空間不足，北市府規劃原地改建為地上4層建物，但因用地屬農業區，建物有7公尺高度限制，依都市計畫變更程序，改為機關用地，其中公有土地占多數，總面積為1萬2032平方公尺，另一筆私地，面積為14平方公尺。

地主陳情內容顯示，認為變更機關用地的程序不公開，要求把私地剔除在計畫範圍外，並建議重新評估合理徵購土地價格。（編輯：李亨山）1111215

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