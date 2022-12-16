新北校園通App獲物聯網創新獎 手機掌握用電資訊

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新北市教育局開發手機微程式「新北校園通」，擁有超過20項功能，其中家長可隨時查看孩子基本健康紀錄，掌握成長軌跡，也可透過手機為孩子請假，學校也能傳遞電子成績單給家長。（新北市教育局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年12月16日

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（中央社記者黃旭昇新北16日電）新北市政府教育局今天表示，「新北校園通」App今天獲頒2022雲端物聯網創新獎；師生依權限以手機就可管理各班冷氣，隨時掌握用電、警戒資訊，即時智慧管理低碳校園。

市府教育局今天發布新聞表示，教育局開發的手機微程式「新北校園通」，獲台灣雲端物聯網產業協會頒發2022雲端物聯網創新獎，由教育局長張明文代表出席領獎。

教育局表示，這個手機微程式逾20項功能，各校園建置智慧能源管理系統，整合校務系統與「新北校園通」App，師生以相同帳號登入，依職務、權限開啟能源管理系統（EMS）各項功能，以手機就可管理各班冷氣，即時掌握學校用電、接收用電警戒資訊。

另外，學雜費繳費App平台，家長可選擇8種數位支付繳費方式，已經超過60萬筆，佔繳費方式40%，減少印刷紙張，逐步改變家長繳費習慣。

教育局說，家長隨時可查看孩子身高、體重、視力的基本健康紀錄、健康檢查結果及體適能檢測紀錄，掌握成長軌跡。也可透過手機為孩子請假，提升行政處理效率；學校可傳遞「電子成績單」給家長。

教育局表示，以多元雲端服務、打造雲教室及數據治理，貼近親師生需求，目前高中以下教師都已綁定，家長超過20萬人使用。未來將以「新北校園通」App為媒介，打造雲端校務系統，從電腦網站到手機，讓師生隨時隨地都可便利使用，讓行政減量、提升效能。（編輯：李錫璋）1111216

新北市教育局開發「新北校園通」App，功能多樣，老師也能透過手機在課堂上點名，目前新北高中以下教師都已綁定，家長也有超過20萬人使用。（新北市教育局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年12月16日