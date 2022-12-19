熊好券2.0終極加碼遭質疑 北市動用二備金8300萬

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（中央社記者陳怡璇、黃麗芸台北19日電）熊好券2.0終極加碼3天遭質疑浪費，北市府秘書長陳志銘今天說，是將沒執行完的預算再以振興活動使店家受惠，結果受歡迎的程度超乎預期，將動用二備金8300萬元。

台北市長柯文哲、秘書長陳志銘今天下午臨時新增記者會，說明熊好券2.0「終極加碼」發放和結算。

陳志銘表示，市議會給熊好券2.0的預算為新台幣5.19億元，而熊好券1.0的使用率約70%至75%，考量到民眾對熊好券已比較熟悉，於是稍微高估使用率，以80%計算並略為超額發放532萬張，會用掉約430萬張，如此還剩下89萬張的額度，也就是8900萬元，市府希望這筆錢振興使店家受惠。

陳志銘說，若以當初熊好券1.0時30天的周期估算，使用率約70%，終極加碼時間只有3天，市府推估25%的使用率依發行321萬張，換算會花掉約80.25萬張，還在額度內。

陳志銘表示，整個熊好券2.0執行下來共花掉587萬張，而可用預算額度為504萬張，如此還需補上83萬張券的差額，也就是8300萬元，將以第二預備金支付。

柯文哲會後接受媒體聯訪時表示，低估了市民的學習能力，大家台北通熊好券越用越熟悉，使用情況超出預期，不過他本來就知道二備金剩下1億4000萬元，不管怎麼規劃都不會超過這個數字。

柯文哲表示，學到一課，就是這種振興活動把時間拉長反而沒用，時間短，促銷效果更大。

陳志銘會後接受電訪表示，原本終極加碼只規劃沒執行完的8900萬元，因為本來的評估是不會百分百用掉、可能只會用掉8000萬元左右，沒想到受歡迎程度超乎預期。

北市府統計，熊好券2.0共用掉587萬6217張，市集券95萬8044張、住宿券14萬3705張、藝文券29萬411張、饗購券412萬8505張、運動券14萬5192張、農好券21萬360張。

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民進黨台北市議員陳怡君告訴中央社記者，柯文哲卸任前大放利多，就是想博市民好感、收買人心，根本是「寄生市府、想選總統」，不但造成市民急於消費大排長龍，還浪費公帑、破壞財政紀律。

國民黨市議員汪志冰也說，熊好券政策可看出柯市府事前未審慎評估，後面執行就「落漆」，且若規劃完善就不需推第二波，現在要卸任前夕才緊急放利多，造成民眾到處消費都大排長龍，根本是將市民當實驗白老鼠在整，現在臨去秋波之際，卻將爛攤子留給接任的蔣市府收拾。（編輯：李亨山）1111219