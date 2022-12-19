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北市112年底公務機車全電動化 與共享業者簽MOU

2022/12/19 18:14
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（中央社記者陳怡璇台北19日電）北市府今天與3大共享機車業者簽署MOU，目標是112年底將公務燃油機車轉型為電動機車，且以租用取代購買，也省去保養和維修的成本。

台北市長柯文哲今天代表市府與3大共享機車業者，GoShare、WeMo、iRent簽署MOU（合作備忘錄），柯文哲表示，這次簽署是重要的減碳措施宣示，北市府不但要在112年底將公務燃油機車轉型為電動機車，更要將使用量低的電動機車，以共享租用取代購買。

柯文哲表示，他上任後就禁止添購燃油機車，如果非買不可還必須由市長專案核准，目前北市府累計購買電動機車1791輛，還有燃油機車3506輛，扣掉警用機車後只剩458輛，這些僅剩的燃油機車在民國112年底前全面退場，原則上沒問題。

柯文哲說，後來市府更進一步思考電動機車能不能也實現減量，因此透過租用共享電動機車來達到目的，北市府和3大共享機車業者簽署合作備忘錄，目標是使用量低的電動機車，以租用取代購買，如此一來除了實現電動機車的減量，也省去保養和維修的成本。

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北市府秘書長陳志銘補充，北市公務機車全電動化，北市府添購公務機車需滿足年出車日數達96天以上，或是年里程數要1500公里以上，機關才可編預算；若未達標則僅能採取租用共享機車方式；另外北市府去年更率先全國，公告3年3倍電動機車補助計畫，預計3年內減少碳排放7.8萬噸。

柯文哲指出，要嚴肅面對2050淨零碳排，北市今年6月領先全台通過淨零排放管理自治條例，日出條款訂於6個月後施行，因此下任政府一上來就要把自治條例落實。（編輯：李亨山）1111219

#柯文哲
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