高市觀光局攜手百貨業 點亮港都耶誕夜吸客

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

為迎接耶誕及新年，高雄市政府12月在愛河灣推出耶誕樹光影展演，市區各大百貨商場也布置許多耶誕及新年燈飾等營造節慶氛圍，吸引遊客。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年12月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）為迎接耶誕及新年，高市府12月在愛河灣推出耶誕樹光影展演，以及年底跨年演唱會、煙火秀等，市區百貨商場也布置許多耶誕及新年燈飾和裝置藝術，營造節慶氛圍，吸引遊客打卡。

高雄市觀光局今天透過新聞稿表示，市府9日起在愛河灣推出全台最大耶誕樹光影展演，以及年底的跨年演唱會、煙火秀等，成功帶動人潮，連續假期住房率已一房難求，創造新台幣數千萬的觀光產業商機。

觀光局表示，今年高雄各地的耶誕節活動及打卡景點相當豐富，市區到處充滿漂亮燈飾，除愛河灣耶誕燈光展演，各百貨商場裝飾及耶誕森林市集等，愛河上游的光之塔、旗津、金獅湖等地也以耶誕元素布置，邀遊客到高雄體驗節慶氛圍。

其中漢神百貨本館在門口打造高達8米耶誕樹，夜晚搭配燈光、隨著音樂緩緩旋轉；漢神百貨巨蛋店則以童話世界Fairy Tale為主題，打造高達16米閃亮花朵耶誕樹。

義大世界購物廣場則於24日、25日晚上有「義起馴樂趣」系列活動；高雄SKM Park Outlets今年以星光耶誕城為主題，規劃7米高的雪花泡泡樹；棧貳庫及大港倉也打造設計感耶誕禮物選品店，掌門精釀啤酒、鹿燒肉等餐廳也推出優惠。

此外，23、24日在阿公店森林公園，還有清景麟教育基金會舉辦的耶誕森林市集活動，邀全台約60個市集品牌參加，並設置6米高耶誕樹及糖果屋等。24日下午2時還有偉士牌車友大會師，並發送糖果。

清景麟教育基金會的耶誕森林市集活動23、24日還有「耶誕dress code」活動，民眾只要穿著耶誕相關服飾，裝扮面積超過50%，即可獲得總價值超過1000元的耶誕限定禮物，每日限量100名。

觀光局表示，週末有預購到壽山動物園門票的民眾，看完動物明星後，下午可搭乘百貨公司接駁專車，到各大百貨體驗相關耶誕活動，或到各知名景點如愛河之心、亞灣區、旗津等地，感受夜晚燈光閃亮的高雄美景。（編輯：張雅淨）1111222