屏東促銷午仔魚 25日啟動網路平台加碼贈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣23日電）屏東縣政府25日起首波午仔魚促銷活動，網路平台「屏安箱」販售午仔魚三去及一夜干，為力挺漁民，前100名訂購者不限購買金額，加碼贈100元超商電子兌換券。

中國暫停輸入台灣水產品，其中就含午仔魚，而屏東為午仔魚養殖重鎮，佔全台8成，屏東縣政府力挺漁民，推出「屏安箱」午仔魚加碼贈活動，每尾價格新台幣100元至450元，有各種不同規格任民眾選購。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

屏東縣政府海洋及漁業事務管理所發布新聞稿表示，中國因註冊為由暫停午仔魚輸入，第一時間啟動內外銷通路盤點，推出午仔魚獎勵措施，將進行收購補貼、出貨前免費檢驗、加強國內外行銷，並配合中央政策將衝擊降到最低。

海漁所指出，近年輔導養殖業者及加工廠申請產銷履歷以外，每年辦理多場多元行銷活動，自中國禁銷台灣農漁產品事件爆發後，已及早作好相關應變策略推出優惠。接下來第2波促銷預計於農曆年節前推出午仔魚優惠禮盒。（編輯：郭諭儒）1111223