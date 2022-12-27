佛光山惠中寺贈臘八粥 感謝中市府團隊為民服務

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（中央社記者郝雪卿台中27日電）佛光山惠中寺為感謝台中市政府團隊為民服務，今天由佛光山中區總住持覺居法師代表贈送臘八粥8000多份給市府。市長盧秀燕說，期望帶來平安、健康、幸福，市政順利推動。

農曆12月初8為佛陀成道日，又稱「法寶節」，佛光山惠中寺為感謝台中市政府團隊，今天準備臘八粥、春聯及紅包致贈洽公民眾及市府員工。

這場贈粥活動於台灣大道市政大樓舉行，覺居法師贈送星雲大師墨寶春聯「仁和安康、富樂吉祥」，盧秀燕代表市府回贈首次亮相的「錢兔似錦」春聯，共同祈祝市民安康幸福；盧秀燕也特別贈送霧峰農會出產的香菇禮盒，行銷台中優質農特產品。

盧秀燕在會中表示，過去2、3年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，市民過得很辛苦，期望今年的臘八粥能帶來平安、健康、幸福，保佑疫情早日退散，也期許市政推動順利。

覺居法師表示，佛光山惠中寺每年都會到市府贈送臘八粥，除了帶來平安吉祥之外，也代替所有台中市民感謝盧秀燕帶領的市府團隊為市民帶來安心，志工一大早清晨5時就備料煮粥，包括新市政大樓及陽明大樓共準備了8000多份臘八粥。

覺居法師也提到，台中市民很有福報，盧秀燕就像媽媽一樣，為市民帶來溫暖，明年是兔年，星雲大師的墨寶題字「仁和安康、富樂吉祥」，其中「仁和」象徵溫暖、仁義、仁德、仁心，盧秀燕通通具備了，因此能為市民帶來安康、富樂、吉祥。（編輯：李錫璋）1111227