拓展外銷市場 台東縣長赴星推鳳梨釋迦與特色農產

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駐新加坡代表梁國新（右2）、台東縣長饒慶鈴（左2）28日出席一場在新加坡舉行的鳳梨釋迦及台東特色農產推廣活動。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年12月28日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡28日專電）為拓展外銷市場，台東縣長饒慶鈴率團訪問新加坡，不僅拜會當地連鎖超市、洽談合作機會，也與當地餐飲業者合作推廣台東鳳梨釋迦及特色農產，包括夏雪芒果凍飲、紅烏龍茶等。

台東縣政府表示，為協助台東農產品拓銷海外市場，饒慶鈴今天率團拜會新加坡最大連鎖超市NTUC總採購官唐亞炎及當地知名連鎖超市通路「昇菘集團」總裁林福星，洽談合作機會。

另外，台東縣政府也與新加坡餐飲業者Hai Sushi合作，推廣台東鳳梨釋迦及特色農產，包括夏雪芒果凍飲、紅烏龍茶及台東咖啡等，以尋求更多外銷管道。

饒慶鈴在Hai Sushi舉行的推廣活動致詞表示，鳳梨釋迦可說是台東唯一有量可以出口的水果。過去疫情期間及無法外銷到中國的這段時間，台東縣一直努力刺激內銷並拓展外銷市場。

她說，台東農產品要走到世界各地，「一定要顧品質」。這次很高興來到新加坡，了解星國消費者市場。

出席同場活動的駐新加坡代表梁國新表示，台灣農產品具有研發創新及彈性客製化生產的能力，在國外市場受到歡迎。

梁國新說，台灣重視食品安全、農產品品質好，消費者可以吃得安心。他也歡迎饒慶鈴率團到新加坡推廣台東農產品，期盼利用不同通路幫助台灣農產品打開海外市場。

他指出，今年1月至11月台灣農漁產品出口到新加坡的金額已超過1億2548萬美元，較去年同期成長近10%。隨著台灣邊境開放，相信「明年成績會更為亮麗」。

此外，台東縣政府發布新聞稿表示，目前正是鳳梨釋迦產季，邀請新加坡消費者與通路業者採購，目前透過跨境電商就可以買到台東農產品。

縣府指出，預計明年將在Hai Sushi推出冷凍鳳梨釋迦嚐鮮週活動，向星國消費者介紹台東特色農產，進一步拓展海外線上、線下通路市場。（編輯：林憬屏）1111228