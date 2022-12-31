環保觀念提升 台南紙、塑膠容器回收減少

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南31日電）台南市政府環保局統計，台南市今年1月至11月紙容器及塑膠容器回收約5萬3000公噸，較去年同期減少逾600公噸，顯見民眾環保觀念提升，政策推動也有推波助瀾的效果。

台南市政府環保局人員今天告訴中央社記者，一次性餐具帶來很大便利性，想要改變使用習慣是高難度的事，有賴相關單位宣導及政策推動，民眾環保觀念提升也很重要，才能達到更好的減量成效。

環保局發布新聞稿指出，台南民國108年「減廢日」、109年「有店面」餐飲業應提供環保餐具給內用消費者選擇、「減塑商店認證」等政策，多鼓勵大眾優先自備飲料杯或便當盒消費、借用循環杯，減少使用一次性餐具。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

環保局統計，台南今年1月至11月紙容器及塑膠容器回收約5萬3000公噸，相較於110年同期減少1.11%，民眾環保觀念提升及政策鼓勵都是減量重要因素。

環保署自備飲料杯政策今年7月1日上路，台南市更擴大循環杯租借範圍，在永康區、善化區等13個行政區50家飲料店大力推廣，今年截至11月底已有1300人次借用，減少1500個一次性飲料杯使用；循環容器餐點外送，也減少5300個一次性餐具使用。（編輯：謝雅竹）1111231