高雄勞宅28坪月租3500元 1/31前可申請

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高雄市政府勞工局為協助勞工解決居住問題，減輕租屋經濟負擔，即日起至1月31日止，開放申請「勞工租賃住宅出租」，在前峰東區、復興西區共有11戶，每戶28坪，每月租金新台幣3500元，預定2月下旬公開抽籤。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 112年1月1日

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（中央社記者曾以寧高雄1日電）高市勞工局為協助勞工解決居住問題，減輕租屋經濟負擔，即日起至1月31日止，開放申請「勞工租賃住宅出租」，在前峰東區、復興西區共有11戶，每戶28坪，每月租金3500元。

高雄市政府勞工局今天透過新聞稿表示，申請人資格須年滿20歲，設籍高雄市滿6個月，受僱於在高雄市登記設立營業人事業單位，或加入高雄市產、職業工會直接勞動者，或服務於市府所屬各機關的技工、工友；且申請人、配偶及共同生活直系親屬合計3口以上，均無自有住宅者，即可向勞工局提出申請。

勞工局說明，開放出租的勞工租賃住宅，共有前峰東區4戶（九如四路）與復興西區7戶（一心二路）等共11戶，每戶28坪，每月租金新台幣3500元。

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勞工局提醒，相關申請表單可至勞工局1樓服務台、勞工教育生活中心獅甲會館、澄清服務中心服務台、博愛職業技能訓練中心服務台免費索取，或逕上勞工局網站下載。

相關證件備妥後，須於1月31日前以掛號郵寄至勞工局「806036高雄市前鎮區鎮中路6號6樓林小姐收」，效期以郵戳為憑，或親送至勞工局職業重建科福利股，預定2月下旬公開抽籤，相關資訊可電洽：07-8124613轉530。（編輯：陳仁華）1120101