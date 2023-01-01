台灣國際蘭展3月4日登場 展期變長內容擴大

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2023台灣國際蘭展預定於3月4日至19日在台灣蘭花生物科技園區舉行，展出天數較以往增加，展覽內容及範圍也將擴大。圖為展區模擬圖。（台南市農業局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年1月1日

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（中央社記者楊思瑞台南1日電）位於台南市後壁區的台灣蘭花生物科技園區今天起改由行政院農委會接管，接管後首次舉辦的台灣國際蘭展預定於3月4日登場，展出天數較以往增加，展覽內容及範圍也將擴大。

台南市政府農業局今天發布新聞稿指出，台灣蘭花生物科技園區今天起由農委會正式接管，台南市長黃偉哲期許未來在中央與地方齊心協力下，能為台南蘭花產業開創新紀元，接管後雙方首場合作的是2023台灣國際蘭展，展覽時間訂為3月4日至19日。

台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，蘭花園區移交後，在中央資源挹注下，將引入農業綠能共生、循環經濟與智慧生產等元素進行規劃，匯集國內研發、技術、資金及市場通路等資源，促進蘭花園區轉型升級，提升園區業者競爭力。

黃偉哲指出，目前已著手設置太陽能光電結合雨水回收系統，可增加3000公噸儲備用水，改善長久以來困擾業者的枯水期用水壓力。

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台南市農業局長李建裕表示，中央對園區接管後的首場台灣國際蘭展非常重視，農委會與活動執行單位台灣蘭花產銷發展協會已召開多次會議，決議展出天數增加、展覽內容擴大，使活動更精彩豐富，此次蘭展將改由農糧署統籌辦理，台南市政府協助整體活動宣傳、套裝遊程等工作。

李建裕指出，「2023台灣國際蘭展」策展理念為透過萬花筒的魔鏡世界，看見蘭花起源、發展及變化，展覽區域將延伸到蘭花公園，並邀請社區參與蘭花公園佈置，搭配大型裝置藝術，精彩可期。（編輯：黃世雅）1120101