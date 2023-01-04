高雄年貨大街湧人潮 烏魚子略漲約1成

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高雄市經濟發展局4日舉辦「2023高雄過好年」商圈聯合行銷記者會，宣布活動將於7日在三鳳中街起跑，經發局長廖泰翔（前排右6）表示，今年共有26個商圈參與，其中六龜商圈首度加入，顯示南橫公路全線通車後，郊區商圈也變得活絡。中央社記者蔡孟妤攝 112年1月4日

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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）農曆春節將至，高雄年貨大街湧現人潮，三鳳中街管委會主委伍進昌今天說，今年生意很好，商家多提供試吃，盼民眾買到適合的商品，目前南北貨價格持平，僅烏魚子略漲約1成。

高雄每年農曆年前都會舉辦「高雄過好年」商圈聯合行銷活動，高雄市經發局今天上午舉行記者會，宣布今年活動將於7日在三鳳中街起跑，高雄市長陳其邁也將到場發放小紅包，提前向市民拜年。

伍進昌在接受媒體聯訪表示，今年南北貨價格持平，只有烏魚子約漲1成，一斤約新台幣2800元至3000元，但仍比外面市場可能賣到3000元以上便宜。此外，商家也多會提供試吃，希望讓民眾買到合適的商品。

伍進昌說，三鳳中街是南部最大年貨大街，今年採買人潮從元旦連假就湧現，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩、解封，今年生意可說是近3年來最好的一次。

雖然生意好，商家卻面臨「缺工」問題，伍進昌說，今年學生寒假放得晚、過年時間又早，導致工讀生招募不易，商家忙到不可開交，像他自己這幾天就忙到快沒聲音，也聽到有商家已喊到時薪200元，希望能搶到更多幫手幫忙。

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經發局長廖泰翔表示，今年「高雄過好年」活動有26個商圈參與，其中六龜商圈首度加入，顯示南橫公路全線通車後，郊區商圈也變得活絡。今年活動預算約新台幣600萬元，較往年高，希望讓民眾感受過年氛圍，並促進商圈繁榮。

廖泰翔並指出，除了「高雄過好年」活動，今年第2季淡季時，還會規劃更多行銷、促進活動，會再與各商圈理事長討論，希望讓今年的商圈經濟越來越好。（編輯：郭諭儒）1120104