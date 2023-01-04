高雄社宅凱旋青樹招租 每月3900元起入住

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高雄市首座新建社宅「凱旋青樹」位於苓雅區，北臨鐵路地下化綠園道、南臨凱旋一路，距離台鐵民族站僅300公尺，交通與生活機能便利，工程在民國111年底完工，都發局4日發布招租計畫，呼籲有需求且符合資格的民眾可把握機會申請。（高雄市都發局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年1月4日

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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）高雄市首座新建社宅「凱旋青樹」今天發布招租計畫，1房型每月租金只要新台幣3900元起，還含管理費，預定2月7日至3月1日受理申請。

凱旋青樹社宅位於苓雅區，北臨鐵路地下化綠園道、南臨凱旋一路，距離台鐵民族站僅300公尺，交通與生活機能便利。去年底完工，高雄市都發局今天發布招租計畫，呼籲有需求且符合資格的民眾可把握機會申請。

都發局表示，凱旋青樹有1房127戶、2房99戶、3房19戶，共245戶，1房每月租金3900元起、2房每月租金1萬1000元起、3房每月租金1萬3800元起，均含管理費，並附廚具收納空間、抽油煙機、電陶爐及電熱水器、冷氣等。

市民若符合已成年、家庭成員在高雄市無自有住宅、平均每人每月所得低於最低生活費3.5倍（民國112年度為5萬467元）等條件，即可備齊相關文件於2月7日至3月1日提出申請。若登記人數超過招租戶數，將以抽籤方式決定入住。

申請方式採網路、現場及郵寄申請3種方式受理，現場申請可於受理申請期間上班時間的上午8時至中午12時、下午1時30分至5時30分至市府四維中心6樓都發局洽辦。至於線上申請開放時間則自2月7日上午9時起。

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都發局表示，租期為3年，承租人於租賃期間屆滿前30日仍符合承租資格者，得以書面申請續租，總租期合計不得超過6年。若為經濟或社會弱勢身分者（關懷戶）得延長租賃期間為12年（含續租）。

凱旋青樹為地下2層，地上A棟14層及B棟13層2棟建物，房型格局考量全齡居住需求，採用通用設計，並取得綠建築銀級及智慧建築銀級等標章，除住宅外，另設有托嬰中心及店舖等社福與商業設施。（編輯：郭諭儒）1120104