高雄九如橋將改建 有助愛河與中都地區發展

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（中央社記者曾以寧高雄6日電）高雄市政府今天表示，考量橋梁裂化、橋面引道阻礙周邊發展，鐵路地下化後最後一座陸橋「九如橋」改建案獲中央核定補助，預計2024年動工，將有助愛河沿線與中都地區繁榮發展。

高雄市政府工務局今天新聞稿指出，高雄鐵路地下化後最後一座陸橋「九如橋」興建於民國65年，當時為同時橫跨愛河及鐵路，銜接三民區中都及鼓山區內惟地區，橋梁長度（含引道）達624公尺，橋寬20公尺。

但近年高雄市區鐵路地下化後，既有九如橋引道阻礙周邊鼓山區愛河沿線地帶及中都地區發展；且近期橋梁檢測報告顯示，橋梁引道護欄、墩柱帽梁及大梁等重要結構桿件，出現混凝土剝落破損、支承座破碎、鋼筋鏽蝕及鋼鍵錨錠外露，局部修復不符效益，經土木技師公會及結構技師公會鑑定橋梁破損狀況已達U3等級，加上橋齡已達設計年限，建議整體重建。

工務局指出，高雄市長陳其邁2020年就任時，就特別責成市府團隊積極爭取中央預算補助改建九如橋，在今年1月4日獲得內政部同意補助改建總經費4.6億元（中央款3.6億元，地方自籌1億元），另拆除經費由交通部補助9000萬元。

工務局新工處表示，未來九如陸橋拆除後，將於九如陸橋原地重建跨愛河新橋，改建後的九如橋長約70公尺、寬約30公尺，原橋梁引道則依都市計畫恢復為平面道路，翠華路以西路寬50公尺，同盟三路以東路寬30公尺，全段配合前後段道路調整路型進行銜接。

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高雄市副市長林欽榮指出，九如橋改建後將縮短跨度、降低橋高，可改善都市天際線及視覺景觀，更縫合都市紋理、還原都市景觀風貌。並配合愛河中都環境保存再生計畫及正在申請中的愛河觀光地區計畫等，預計將加速鼓山區愛河沿線與三民中都地區繁榮發展。

林欽榮說，藉由九如新橋直接連接愛河左岸中都濕地公園、中都磚窯廠，及右岸園道、柴山滯洪池公園、田町倉庫文創基地及壽山國家自然公園，沿線公園綠地，串聯上游都會活力型態區及下游魅力奔放圈的重要節點，形成高雄市區大型且完整的藍、綠帶系統，帶動愛河整體水岸觀光效益。（編輯：謝雅竹）1120106