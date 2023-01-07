首波境外污染來襲 台南啟動緊急應變作為

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南7日電）今年首波境外污染今天來襲，預估污染物明天將南下，空氣品質9日至13日將由普通轉為橘色等級，台南市已啟動緊急應變作為，且呼籲市民自我防護及減少戶外劇烈運動。

台南市政府環保局發布新聞稿指出，今年首波境外污染今天影響台灣，預估8日白天起大環境風向轉為偏東風，將污染物（粒狀物及臭氧）帶到南部，9日至13日空氣品質將由普通轉為橘色等級，14日上午擴散條件可望轉好。

環保局表示，因應此波境外污染，環保署昨天召開線上跨區應變小組會議，提醒各縣市依轄內實際狀況規劃辦理污染源管制及防護宣導事宜，聯合稽查提前於今天至9日執行，跨域合作減少污染物排放，減緩下風處的雲嘉南高屏等空氣品質不良。

台南市政府也啟動應變措施，減緩空氣品質惡化。環保局將加強149條重點路段、長度822公里洗街工作，且通報21處工業區、60家大型工廠、75處大型營建工地、86家大型餐飲業做好降載減排，加強工地灑水等防制工作，出動查核人員前往工業區稽查，巡查露天燃燒，執行柴油車路邊攔檢及醫院周邊機車反怠速稽查。

市府工務局、區公所等暫停使用吹葉機；農業局提醒農民勿露天燃燒；另利用臉書（facebook）、跑馬燈、大型路口電視牆宣導空氣品質狀況及自我防護。

環保局人員說，市民應在空氣品質不佳期間減少戶外活動，外出應配戴口罩，家中若有敏感族群、幼童及年長者，更需注意健康狀況。（編輯：黃世雅）1120107