司馬庫斯櫻花季總量管制 1/9開放申請通行證

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣7日電）新竹縣司馬庫斯部落議會今天表示，司馬庫斯部落櫻花季期間實施「總量管制」，將於9日上午9時開放登記申請通行證，才可駕車進入部落，否則無法通行。

司馬庫斯部落議會在「司馬庫斯部落」官方網站發布資訊，依新竹縣政府公告，司馬庫斯部落將於2023年櫻花季期間實施「總量管制」，期間內駕車進入部落前需事先申請通行證，否則恕無法通行。每日車輛總量額滿後即停止開放申請。

根據縣府公告，2月6日至2月28日針對司馬庫斯產業道路（竹60線39K起，即泰崗岔路口至司馬庫斯部落之間路段）進行總量管制，期間所有車輛只能憑「通行證」進入，沒有通行證者一律不得進入司馬庫斯產業路。

縣府公告管制時段為，一般車輛於中午12時40分以前、下午3時以後可上山，下午2時前、下午4時20分後可下山；中型巴士則是下午3時至3時20分可上山，下午1時40分至2時可下山。

司馬庫斯議會表示，若已登記住宿者，部落將主動提供通行證，住宿者不需填寫申請表格，但需留意電話或訊息。

司馬庫斯部落議會表示，櫻花季車輛通行證提供當日來回車輛，採預約制，汽車限定50台、機車100台，當日額滿即不再受理申請；管制期間每晚8時至次日清晨6時，除住宿、露營遊客及工作人員外，部落園區夜間一律清場。（編輯：方沛清）1120107