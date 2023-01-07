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議員疑捷運站現夾娃娃機店恐違法 北捷：符合規定

2023/1/7 17:04
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（中央社記者劉建邦台北7日電）台北市議員鍾佩玲指出，調資料發現，捷運車站內的販賣店成夾娃娃機店，包含新北投站等11個捷運站，認為恐違反管理辦法，質疑招商能力。北捷今天表示，符合規定。

民進黨台北市議員鍾佩玲發布質詢資料指出，台北大眾捷運公司近年運輸業務虧損，近期規劃發展副業，但新北投站大廳內的販賣店，卻變成夾娃娃機店，調資料發現，從民國109年起，包含南港站、新北投站等11個捷運站內的販賣店都有設置娃娃機店，有些店家營運時間至115年。

鍾佩玲說，難道捷運站內的販賣店變夾娃娃機店是符合管理辦法？還是北捷為增加收入，竟出租給夾娃娃機業者，這顯示招商能力衰退。

北捷表示，大眾捷運系統附屬事業經營管理辦法是規範附屬事業經營項目，非營業項目，且依管理辦法，販賣店是以公開招商出租方式，得標廠商可自行規劃營業項目。

北捷指出，捷運車站內販賣店經營娃娃機店，也符合北市自助選物販賣事業管理自治條例規定，且販賣店是位在車站內大廳，不是位於刷卡入站的場域。

北捷表示，公開招標文件內會明訂廠商可經營項目，並限制影響營運及安全的營業行為，若捷運車站販賣店是由美容美髮服務業者得標，則不能在現場進行染燙等，若為餐飲業者，則不可使用明火及瓦斯等。

至於招商部分，北捷指出，近年都持續努力積極招商，包含捷運車站販賣店，且像中山地下街、東區地下街招商也幾乎都滿租。（編輯：張銘坤）1120107

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鍾佩玲
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