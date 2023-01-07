小三通專案首航 金門衛生局促旅客落實防疫

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金門縣7日起正式實施「金馬地區民眾春節交通專案」，首日37名旅客抵金；衛生局針對小三通入境民眾應執行居家檢疫0+7自主防疫規範，也再次提醒旅客，入境當天屬第0天，從次日開始計算7天為自主防疫期。中央社記者黃慧敏攝 112年1月7日

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（中央社記者黃慧敏金門縣7日電）金門縣今天起實施「金馬地區民眾春節交通專案」，縣衛生局提醒，預估這次中國疫情仍持續3個月以上，前往中國的民眾務必做好防護措施；返金者也要遵守0+7自主防疫規範。

金廈人道小三通專船上午自金門啟航，中午有37名金門籍民眾和中國新住民旅客抵金。金門縣衛生局表示，中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）流行病毒株，以Omicron子代BA.5.2及BF.7變異株為主，年長者感染及重症數比例高，專家評估預期春節前後，陸續湧入的人流將使疫情再上升，預估中國整體疫情可能持續3個月以上。

衛生局表示，加上目前中國相關疫情資訊不明確，建議前往中國的民眾務必做好自我的防護措施，避免自身染疫，又感染家人。

衛生局建議，計劃透過小三通到中國的金門民眾儘速完成COVID-19疫苗接種，追加接種BA.4/5次世代疫苗，以增加保護力，降低重症風險；並準備足夠防疫物資，包含外科口罩、酒精；備有家用快篩試劑，身體出現症狀時進行檢測，避免感染家人。

對於去年底台灣發生搶購退燒藥情事，衛生局說，經過調查某品牌退燒藥當時確實缺貨，但同樣成分藥物仍有存貨，民眾毋須擔心。

入境中國的旅客必須出具登船前48小時內1次核酸檢測陰性證明，衛生局已彙整金門縣民眾出國自費檢驗COVID-19需知，隨時更新資料，民眾可到縣衛生局官網、臉書和縣政府公告參考。

另外，針對小三通入境民眾應執行居家檢疫0+7的自主防疫規範，衛生局再次提醒，入境當天是第0天，從次日開始計算7天為自主防疫，入境時檢疫人員會發送4劑免費快篩，民眾應在自主防疫第1天快篩1次；如果要外出需有2日內快篩陰性結果才可以外出；另如果有症狀時應在自主防疫地點休息並進行快篩。

衛生局說，如快篩為陽性，應備妥健保卡及快篩檢測卡匣，透過遠距/視訊診療或委由親友到醫療院所，由醫師協助評估快篩陽性結果，經評估達成共識由評估醫師進行通報即為確診。金門縣醫療院所可提供視訊診療共有22家。（編輯：孫承武）1120107