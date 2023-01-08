台南空品拉警報 市府啟動應變並提醒民眾自我防護

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受北方冷空氣挾帶境外污染影響，台南市8日上午空氣品質不佳，市府啟動應變措施，包括大型營建工地加強灑水等，以減緩空品惡化。（台南市環保局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年1月8日

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（中央社記者楊思瑞台南8日電）受北方冷空氣挾帶境外污染影響，台南市台南測站及安南測站今天上午空氣品質出現紅色警示，市府成立防制指揮中心應變，也提醒民眾做好自我防護、敏感族群減少戶外活動。

台南市政府環保局上午發布新聞稿指出，今年首波境外污染於昨天上午抵達台灣北部，並往南傳輸，今天凌晨起南部空氣品質已顯著轉差，預估明天至13日皆為清晨至上午易有污染物累積，午後海風增強，污染物濃度下降形態。

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環保局指出，上午8時台南測站及安南測站空氣品質為紅色警示，新營及善化測站為橘色提醒，市府啟動應變措施以減緩空品惡化，包括加強洗街、污染源管制及通報工業區、大型工廠、大型營建工地及餐飲業做好防制工作，工務局及各區公所等暫停使用吹葉機，應變作業持續進行中。

環保局代理局長侯俊彥表示，空品易不良時期，民眾可多留意環保局空氣品質監測網，參考空品不良時即時更新訊息，適時做好自我防護。（編輯：陳仁華）1120108