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雲林空氣品質亮紅燈 麥寮電廠降載減排

2023/1/9 13:12
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（中央社記者姜宜菁雲林縣9日電）受大陸冷氣團霾害影響，雲林縣今天空氣品質達紅色警示，麥寮電廠配合台電進行降載減排，縣府環保局通知公共工程暫緩開挖、加派灑水車抑制揚塵，並呼籲民眾避免外出及劇烈戶外活動。

環保署表示，今天西半部位於背風側，污染物易累積，截至今天上午10時，全台共17測站空氣品質亮紅燈，皆位於南投、雲嘉南及高屏地區。

環保局長張喬維告訴中央社記者，麥寮測站上午9時到11時檢測到PM2.5污染物移動平均濃度為從35μg/m3（微克/立方公尺）攀升到37μg/m3，而斗六測站上午12時測到PM2.5污染物移動平均濃度為69μg/m3，空氣品質指標屬對所有族群不健康等級。

張喬維指出，受擴散條件差、污染物累積影響，細懸浮微粒濃度偏高，因此上午9時即啟動應變措施。

雲林縣環保局立即通知縣內大型工廠降載、公共工程暫緩開挖、加派灑水車抑制揚塵；麥寮電廠則配合台電進行降載減排。

環保局提醒民眾，紅色警示代表對所有族群不健康，患有呼吸道疾病或哮喘的民眾、老人或兒童等抵抗力較弱族群，在空氣品質不良期間應特別注意防範，避免外出及劇烈戶外活動，若必要外出時，也應配戴口罩加強個人防護。（編輯：陳仁華）1120109

#張喬維
#雲林縣環保局
#麥寮電廠
張喬維
雲縣府偕第四河川局 5年來大大降低濁水溪揚塵天數
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