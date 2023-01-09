感謝軍方長期協助後送 陳福海慰問贈加菜金

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（中央社記者黃慧敏金門縣9日電）金門軍方長期負擔緊急傷病患空中轉診赴台就醫重任，縣長陳福海今天到陸軍金門地區支援營醫療連和運輸連等單位，慰問工作人員的辛勞並祝佳節愉快，同時致贈加菜金。

金門縣衛生局發布新聞表示，金門縣地處離島，衛生福利部金門醫院為地區唯一醫院，除了提供醫療服務外，長期肩負基層診所轉診、急重症照護，並支援縣內各項大型活動救護工作。

衛生局指出，有關緊急傷病患空中轉診赴台就醫，除有民間航空公司及空勤總隊執行勤務外，每週二、五軍機C130後送則由金門守備大隊機步營、陸軍金門地區支援營醫療連、運輸連協助載送急重症病患。

此外，烏坵鄉受限地理位置與交通不便，如需辦理緊急醫療轉診及安寧返鄉等業務，還須仰賴海委會海巡署艦隊分署第九海巡隊及空勤總隊第二大隊協助配合執行。

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因此，在衛生局及縣府民政處安排下，陳福海今天先後到金門醫院、金門守備大隊機步營、陸軍金門地區支援營醫療連、運輸連、海委會海巡署金馬澎分署第九岸巡隊、海委會海巡署艦隊分署第九海巡隊及空勤總隊第二大隊等單位慰問，預祝佳節愉快。

陳福海致贈每單位各新台幣2萬元加菜金，他說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒不斷變異，疫情撲朔迷離，感謝國軍無怨無悔付出，期盼未來持續秉持「軍愛民、民敬軍」的精神，攜手渡過疫情難關。（編輯：謝雅竹）1120109