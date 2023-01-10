春節將屆 盧秀燕訪農魚產批發市場：持續關注價量質

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春節將至，台中市長盧秀燕（前右）10日一早前往台中魚市場、果菜批發市場視察，了解魚貨及蔬果供銷情形。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年1月10日

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（中央社記者郝雪卿台中10日電）春節將屆，台中市長盧秀燕今天一早前往台中魚市場、果菜批發市場視察，了解魚貨及蔬果供銷情形；她說，市府會持續關注3大批發市場的「價、量、質」，讓民眾過好年。

春節年關將近，盧秀燕清晨4時30分就在農業局長張敬昌、台中魚市場股份有限公司董事長李煥湘陪同下，一一走訪攤商，發送新年小紅包，並關心魚貨、年貨供應量與市場行情，更分享如何挑選魚貨、買到好魚；隨後轉往台中果菜批發市場，和台中果菜運銷股份有限公司董事長莊乃慧一同巡視市場拍賣情形。

盧秀燕表示，離過年還有10天左右時間，市府會持續關注3大批發市場「價、量、質」，感謝市場因應年節已停止休假、提早拍賣時間，讓市民過好年，也祝賀市場員工，2023福兔豐年、錢兔似錦。

盧秀燕指出，今天特地前往各批發市場，了解貨品數量是否充足、價格是否平穩、品質是否優良；以魚貨來說，因海洋捕撈量較少，因此價格較去年微漲，但漲幅不到1成。

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至於果菜部分，盧秀燕說，果菜部分則維持平穩，且今年供貨量大，許多承銷商表示甚至會較去年同期更低一些，建議市民可趁機多多採購，相當划算，不但價格平穩、供貨充足，品質也不錯；肉品則較去年微漲。

台中魚市場表示，過年魚貨行情受年節影響雖有小幅上漲，但在合理價格範圍內，近期平均日交易量約53噸、平均價格每公斤新台幣149.6元，和去年春節平均價格相比，小幅上漲，沿近海魚貨平均價格約每公斤165至180元；整體養殖魚貨平均價格約每公斤125至135元，常見的黃花魚、石斑魚、吳郭魚、虱目魚供應量皆穩定。（編輯：陳仁華）1120110