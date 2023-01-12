迎農曆新年 高市各景區布置手繪超大春聯添年味

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迎接農曆新年，高雄市觀光局近日在蓮池潭、金獅湖、崗山之眼、月世界、旗津等景區，布置手繪的超大兔年春聯，增添濃濃年味。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年1月12日

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（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）迎農曆新年，高市觀光局妝點各景區，近日在蓮池潭、金獅湖、崗山之眼、月世界、旗津等景區，布置手繪超大兔年春聯，吸引遊客拍照打卡，也提供高雄市兔年春聯供遊客索取。

觀光局長高閔琳表示，農曆新年是一年最重要節日，也是家人團聚出遊時機，高雄市風景區漂亮且兼具人文特色，也布置超大兔年春聯，歡迎大家來走春。

高雄市政府觀光局今天發布新聞稿表示，此次兔年大型春聯是由素人插畫家劉孜孜，以活潑可愛兔子和各景區的代表意象互動發想，繪製一系列高雄景區專屬春聯。

其中，左營蓮池潭以保生大帝及北極玄天上帝為畫作主角，以示左營地區眾神明護佑地方，對神明表達崇高敬意；金獅湖蝴蝶園則以兔子與蝴蝶共舞為主題創作；崗山之眼特色為琴頭塔柱搭配懸吊琴弦造型，畫作也特別呈現兔子彈琴。

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另外，月世界擁有獨特的惡地形，觀光局設置嫦娥奔月造型，呈現月世界獨特意象，並在月世界遊客中心設置大型兔子要叼紅包的大型帆布，展現年味；旗津則以兔子飛越旗津地標之一「黃金海韻」為主題，表示突飛猛進之意。

觀光局表示，兔年造型大春聯預計展示到春假後，景區經營的旗津貝殼館、崗山之眼與金獅湖蝴蝶園3個場館，僅有除夕當天休館，過年期間皆照常開放；此外，各大景點也提供高雄市兔年春聯讓遊客索取，送完為止。（編輯：陳仁華）1120112